Завершились магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце 6-8 сентября, завершились, сообщает сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН, Россия).

Ранее в Национальном управлении по исследованию океанов и атмосферы США (NOAA) представили прогноз, согласно которому сильная буря (уровня G3) должна была пройти примерно в 18.00 по киевскому времени 8 сентября.

"За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным", — говорится на сайте Лаборатории ФИАН.

В то же время, по мнению ученых NOAA, слабая магнитная буря (уровня G1) может пролиться до 18.00 по киевскому времени 9 сентября.

Согласно графику, представленному ФИАН, в ночь с 8 на 9 сентября на Солнце произошло еще две вспышки средней силы.

Вспышка на Солнце, вызвавшая магнитную бурю на Земле, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, осталось активным до 8 сентября, оно испустило еще семь средних и две сильных вспышки