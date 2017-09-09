Парижанка жила со 130 кошками в маленькой квартире

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Парижская полиция задержала женщину, проживавшую в крохотной квартире площадью 25 квадратных метров со 130 кошками, говорится в коммюнике ведомства.

Полицейские прибыли в XIV округ французской столицы после известия о том, что местная жительница несколько раз выкидывала в окно котенка.

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"Столкнувшись с таким плохим обращением, полиция задержала женщину и поместила ее под стражу, в то время как раненое животное срочно доставили в ветклинику", — сказано в заявлении. О состоянии здоровья пострадавшего котенка не сообщается.

Позднее задержанная была доставлена в психиатрическую клинику, подведомственную префектуре полиции.

Скриншот leparisien.fr 130 кошек жили в однокомнатной квартире в Париже

"В квартире площадью 25 квадратных метров, где проживала женщина, были обнаружены 130 кошек и котят… Они в этом грязном жилище находились в плачевных условиях и недоедали", — отмечают в полиции.

Спасенных питомцев передали под опеку зоозащитного фонда 30 millions d'amis.

Видео отлова животных в маленькой квартире можно посмотреть здесь.