Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в пятницу продлил на год действие торгового эмбарго в отношении Кубы.

"Я принял решение о том, что продолжение действия (эмбарго) в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам Соединенных Штатах", — говорится в меморандуме президента, поступившем в РИА Новости.

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В документе отмечается, что нынешний срок действия эмбарго истекает 14 сентября 2017 года. "Я продляю его на год, до 14 сентября 2018 года", — заявил Трамп.

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено. В 2016 году Обама стал первым за почти 90 лет президентом США, посетившим этот остров. И даже уходя со своего поста, Обама в качестве одного из своих последних решений заявил о прекращении так называемой политики "мокрых/сухих ног", которая предусматривала предоставление легального статуса нелегальным мигрантам с Кубы, и Гавана это приветствовала.