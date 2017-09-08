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    Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (296)

    (обновлено: )27
    По словам главы Белого дома, "продолжение действия эмбарго в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам Соединенных Штатах".
    Дональд Трампа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в пятницу продлил на год действие торгового эмбарго в отношении Кубы.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Я принял решение о том, что продолжение действия (эмбарго) в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам Соединенных Штатах", — говорится в меморандуме президента, поступившем в РИА Новости.

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    В документе отмечается, что нынешний срок действия эмбарго истекает 14 сентября 2017 года. "Я продляю его на год, до 14 сентября 2018 года", — заявил Трамп.

    США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено. В 2016 году Обама стал первым за почти 90 лет президентом США, посетившим этот остров. И даже уходя со своего поста, Обама в качестве одного из своих последних решений заявил о прекращении так называемой политики "мокрых/сухих ног", которая предусматривала предоставление легального статуса нелегальным мигрантам с Кубы, и Гавана это приветствовала.

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