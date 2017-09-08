В школе американского Колумбуса произошла стрельба

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Полиция американского города Колумбус, что в штате Огайо, сообщила о перестрелке в школе Columbus-Scioto High School, подозреваемый задержан. Об этом говорится в заявлении правоохранителей в официальном аккаунте в Facebook.

"Поступили сообщения о стрельбе в Columbus-Scioto High School. Пожалуйста, оставайтесь подальше от этого места", — отмечается в сообщении.

Позже полиция обновила информацию, сообщив, что оперативная группа произвела задержание и изъяла у подозреваемого оружие.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщалось ранее, в Киеве около 15:00 на улице Дегтяревской, 38 неизвестные обстреляли джип, в результате чего два человека получили огнестрельные ранения.