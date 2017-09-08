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    В мире

    МИД Мексики объявил посла КНДР персоной нон грата

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (660)

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    В МИД Мексики подчеркнули, что "выражает абсолютное неприятие недавних ядерных испытаний КНДР", которые нарушают нормы международного права.
    Флаг Мексики
    Associated Press Marco Ugarte

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Мексики объявило посла КНДР персоной нон грата, предписав ему покинуть страну в течение 72 часов.

    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12
    REUTERS KCNA/via REUTERS
    Кому по силам остановить КНДР?

    "Сегодня правительство Мексики объявило посла Корейской народно-демократической республики господина Ким Хён Ки персоной нон грата и предоставило ему 72 часа, чтобы покинуть территорию страны", — говорится в заявлении МИД.

    Согласно тексту, этот шаг "выражает абсолютное неприятие недавних ядерных испытаний КНДР", которые нарушают нормы международного права и представляют собой опасность для азиатского региона и всего мира.

    Напомним, северокорейская ракета во вторник, 29 августа, пролетела над территорией Японии и не была сбита, завершив свой полет в Тихом океане в 1180 километрах к востоку от острова Хоккайдо.

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    Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Командование стратегических сил Корейской народной армии заявило о проработке плана одновременного удара четырьмя ракетами "Хвасон-12" по району в 30-40 километрах от острова Гуам, где расположены американские военные базы. Сообщалось, что ракеты пролетят над тремя японскими префектурами. Ракеты пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд. Кроме того, в заявлении утверждается, что план будет доработан к середине августа и представлен на рассмотрение Ким Чен Ына. После этого военные будут готовы осуществить его в любой момент по приказу главнокомандующего. Американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

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    Позже мировые лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.

    В свою очередь президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ситуация на Корейском полуострове находится на грани масштабного конфликта. 

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