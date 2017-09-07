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    В мире

    В Лондоне прогремел взрыв

    (обновлено: )115702
    Ряд пользователей соцсетей сообщили о взрыве на Оксфорд-стрит. Говорится также о "взрыве электропроводки". Официального подтверждения полиции пока нет.
    На месте взрыва в Лондоне, 7 сентября 2017
    twitter.com/Behind__News

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Оксфорд-стрит перекрыли в Лондоне после "взрыва электропроводки", пострадал один человек,  говорится в сообщениях, публикуемых очевидцами в Twitter.

    Ряд пользователей соцсетей сообщили о "взрыве" на улице. Ссылаясь на представителей полиции на месте событий, люди пишут, что взрыв связан с неполадками в электросети.

    twitter.com/Behind__News
    На месте взрыва в Лондоне, 7 сентября 2017

    Официального подтверждения полиции пока нет.

    ​В конце августа был эвакуирован Юстонский вокзал в Лондоне после небольшого взрыва электроприбора, никто не пострадал.

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