В Лондоне прогремел взрыв

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Оксфорд-стрит перекрыли в Лондоне после "взрыва электропроводки", пострадал один человек, говорится в сообщениях, публикуемых очевидцами в Twitter.
Ряд пользователей соцсетей сообщили о "взрыве" на улице. Ссылаясь на представителей полиции на месте событий, люди пишут, что взрыв связан с неполадками в электросети.
На месте взрыва в Лондоне, 7 сентября 2017
Официального подтверждения полиции пока нет.
BREAKING — UK: Explosion reported in Oxford Street, London. Details to follow. pic.twitter.com/b9kCkhwIKa— Behind The News (@Behind__News) 7 сентября 2017 г.
В конце августа был эвакуирован Юстонский вокзал в Лондоне после небольшого взрыва электроприбора, никто не пострадал.