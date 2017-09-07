В Лондоне прогремел взрыв

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Оксфорд-стрит перекрыли в Лондоне после "взрыва электропроводки", пострадал один человек, говорится в сообщениях, публикуемых очевидцами в Twitter.

Ряд пользователей соцсетей сообщили о "взрыве" на улице. Ссылаясь на представителей полиции на месте событий, люди пишут, что взрыв связан с неполадками в электросети.

twitter.com/Behind__News На месте взрыва в Лондоне, 7 сентября 2017

Официального подтверждения полиции пока нет.

BREAKING — UK: Explosion reported in Oxford Street, London. Details to follow. pic.twitter.com/b9kCkhwIKa — Behind The News (@Behind__News) 7 сентября 2017 г.

​В конце августа был эвакуирован Юстонский вокзал в Лондоне после небольшого взрыва электроприбора, никто не пострадал.