ВОЗ: ежегодно 800 тысяч людей сводят счеты с жизнью

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КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Каждый год в мире около 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Отмечается, что еще намного большее количество людей совершают попытки самоубийства.

Как отметили в ВОЗ, самоубийства являются второй ведущей причиной смерти среди молодых людей 15–29 лет. На страны с низким и средним уровнем дохода приходится 78% самоубийств в мире.

По оценкам ВОЗ, порядка 30% самоубийств в мире являются результатом самоотравления пестицидами, причем большинство таких случаев имеют место в деревенских и сельскохозяйственных районах стран с низким и средним уровнем дохода. Другими широко распространенными методами самоубийства являются повешение и использование огнестрельного оружия.

На сегодняшний день лишь немногие страны включили предотвращение самоубийств в число своих приоритетов здравоохранения, и лишь 28 стран сообщили о наличии национальной стратегии по предотвращению самоубийств.