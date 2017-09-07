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    В мире

    ВОЗ: ежегодно 800 тысяч людей сводят счеты с жизнью

    (обновлено: )47
    По данным ВОЗ, самоубийства являются второй ведущей причиной смерти среди молодых людей 15–29 лет. На страны с низким и средним уровнем дохода приходится 78% самоубийств в мире.
    Логотип ВОЗ
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Каждый год в мире около 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

    Самоубийца из Крещатика объяснил свой поступок
    Страна.ua / YouTube
    Неудавшийся самоубийца из гостиницы "Крещатик" объяснил свой поступок

    Отмечается, что еще намного большее количество людей совершают попытки самоубийства.

    Как отметили в  ВОЗ, самоубийства являются второй ведущей причиной смерти среди молодых людей 15–29 лет. На страны с низким и средним уровнем дохода приходится 78% самоубийств в мире.

    По оценкам ВОЗ, порядка 30% самоубийств в мире являются результатом самоотравления пестицидами, причем большинство таких случаев имеют место в деревенских и сельскохозяйственных районах стран с низким и средним уровнем дохода. Другими широко распространенными методами самоубийства являются повешение и использование огнестрельного оружия.

    На сегодняшний день лишь немногие страны включили предотвращение самоубийств в число своих приоритетов здравоохранения, и лишь 28 стран сообщили о наличии национальной стратегии по предотвращению самоубийств.

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