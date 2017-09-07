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    Увеличилось число жертв урагана "Ирма"

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    Как сообщил министр внутренних дел Франции, в настоящее время число погибших составило 8 человек, еще 23 пострадали, это число может увеличиться.
    Последствия урагана Ирма на Сен-Мартене
    Twitter.com/StormchaserUKEU

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Количество погибших в результате урагана "Ирма" на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен возросло до 8, еще 23 человека пострадали.

    Ураган Ирма с высоты птичьего полета
    Канал The Telegraph на youtube
    Разрушительный ураган "Ирма" с высоты птичьего полета

    Об этом заявил министр внутренних дел страны Жерар Колон.

    "В настоящее время число погибших (на двух островах) составило 8 человек, еще 23 пострадали. Это число может увеличиться", — заявил министр в эфире радиостанции France Info.

    В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и разрушении части префектуры Сен-Мартен и имущества жителей, в частности, ветер снес кровли домов.

    Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

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