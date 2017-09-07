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    Войны на Корейском полуострове не будет - президент Южной Кореи

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (659)

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    Как сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, цель санкционного давления на Северную Корею - разрешение ситуации мирным путем.
    Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Никакой войны на Корейском полуострове не будет, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

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    "На Корейском полуострове, а также в регионе в целом не будет войны. Я могу с уверенностью об этом сказать. Именно поэтому это время для инвестиций в Россию, в Дальний Восток, в Китай и Корею", — сказал он в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

    Он подчеркнул, что цель санкционного давления на КНДР — разрешение ситуации мирным путем.

    "Конечно же, напряжение из-за Северной Кореи и в регионе — особое напряжение — и для нас, из-за такой ситуации. Для разрешения северокорейской проблемы мы вместе с международным сообществом применяем санкции, оказываем давление. Цель применения таких мер — это разрешение мирным путем, дипломатическим путем этого вопроса", — сказал он, выступая на пленарном заседании ВЭФ.

    КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

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