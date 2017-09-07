"Ирма" пришла. Ураган полностью уничтожил остров в Карибском море

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Ураган "Ирма" полностью уничтожил остров Барбуда в Карибском море, сообщил премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Браун.
"Годы уйдут на реализацию проектов по перестройке", — сказал премьер. По его словам, один человек погиб в результате урагана на острове Барбуда, передает Рейтер.
По его словам, остров, на котором проживают 1700 человек, был "полностью разрушен". Как заявил министр иностранных дел страны Чарльз Фернандес, объем разрушений на Барбуде составляет "около 90%", отмечает телеканал ABC News.
#Barbuda was hit bad.. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 #StThomas #Culebra #PuertoRico #PR #StMartin #Caribe #StMaarten #SanMartin #TheSavageRoom #Savage pic.twitter.com/dRLTtnU3ii— Flame God (@the_savage_room) 7 сентября 2017 г.
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида и на заморских американских территориях в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах в связи с приближением урагана "Ирма".