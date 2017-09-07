"Ирма" пришла. Ураган полностью уничтожил остров в Карибском море

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Ураган "Ирма" полностью уничтожил остров Барбуда в Карибском море, сообщил премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Браун.

"Годы уйдут на реализацию проектов по перестройке", — сказал премьер. По его словам, один человек погиб в результате урагана на острове Барбуда, передает Рейтер.

TheAlabamaBeard Ураган "Ирма" уничтожил остров Барбуда в Карибском море

По его словам, остров, на котором проживают 1700 человек, был "полностью разрушен". Как заявил министр иностранных дел страны Чарльз Фернандес, объем разрушений на Барбуде составляет "около 90%", отмечает телеканал ABC News.

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида и на заморских американских территориях в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах в связи с приближением урагана "Ирма".