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    В мире

    В сети появилось фото быстрейшего в мире электромобиля

    (обновлено: )75
    Японский электрокар будет быстрее, чем электромобиль Tesla Model S (2,27 секунды) и бензиновый автомобиль Dodge Challenger SRT Demon (2,3 секунды).
    Самый быстрый электромобиль Owl
    motor1.com

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Японская компания Aspark собирается в сентябре на Франкфуртском автосалоне показать самый быстрый в мире электромобиль, пишет Motor1.

    Нью-Йоркский автосалон
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    Электрокар разрабатывают три года и он называется Owl ("Сова"), а его корпус изготовлен из сверхлегкого углеродного волокна.

    Сообщается, что электромобиль сможет разогнаться до 100 км/ч меньше, чем за две секунды. Японский электрокар будет быстрее, чем электромобиль Tesla Model S (2,27 секунды) и бензиновый автомобиль Dodge Challenger SRT Demon (2,3 секунды).

    Пока не сообщается, станет ли японская разработка серийным автомобилем.

    Напомним, в июне всемирно известный автосалон классических автомобилей SWISS CLASSIC WORLD прошел в кантоне Люцерн в Швейцарии. 

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