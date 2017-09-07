В сети появилось фото быстрейшего в мире электромобиля

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Японская компания Aspark собирается в сентябре на Франкфуртском автосалоне показать самый быстрый в мире электромобиль, пишет Motor1.

Электрокар разрабатывают три года и он называется Owl ("Сова"), а его корпус изготовлен из сверхлегкого углеродного волокна.

Сообщается, что электромобиль сможет разогнаться до 100 км/ч меньше, чем за две секунды. Японский электрокар будет быстрее, чем электромобиль Tesla Model S (2,27 секунды) и бензиновый автомобиль Dodge Challenger SRT Demon (2,3 секунды).

Пока не сообщается, станет ли японская разработка серийным автомобилем.

Напомним, в июне всемирно известный автосалон классических автомобилей SWISS CLASSIC WORLD прошел в кантоне Люцерн в Швейцарии.