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    Увеличилось число жертв урагана "Ирма" на заморских территориях Франции

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    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (72)

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    В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщается о наводнении и разрушении части префектуры Сен-Мартен и имущества жителей.
    Последствия урагана Ирма на Сен-Мартене
    Twitter.com/StormchaserUKEU

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Число погибших в результате урагана "Ирма" на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен увеличилось до шести, сообщает Рейтер со ссылкой на префекта региона Гваделупа.

    Ураган Ирма с высоты птичьего полета
    Канал The Telegraph на youtube
    Разрушительный ураган "Ирма" с высоты птичьего полета

    Ранее сообщалось, что в регионе в результате стихии погибли два человека.

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    "Мы зафиксировали шесть смертельных случаев", — сказал префект региона Эрик Мэр на пресс-конференции, отметив, что это не окончательные данные.

    В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и разрушении части префектуры Сен-Мартен и имущества жителей, в частности, ветер cнес кровли домов.

    ​​Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

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