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    Ураган "Ирма". Появились первые жертвы и разрушения

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    Министр заморских территорий Франции Анник Жирарден сообщила, что на данный момент известно о двух погибших и двух серьезно пострадавших.
    Последствия урагана Ирма на острове Сен-Мартен
    @Nikitka93

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. В результате урагана "Ирма" погибли два человека, еще два серьезно ранены, передает Рейтер со ссылкой на министр заморских территорий Франции Аннику Жирарден.

    Ураган Ирма с высоты птичьего полета
    Канал The Telegraph на youtube
    Разрушительный ураган "Ирма" с высоты птичьего полета

    "Сейчас мы говорим о двух погибших и двух серьезно пострадавших. Естественно, ситуация может очень быстро измениться", — сказала она перед вылетом в заморский французский департамент Гваделупа.

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    Ранее сообщалось, что с министром полетят 60 пожарных, 60 военнослужащих, оказывающих помощь населению в случае чрезвычайных обстоятельств, и медицинские работники.

    Президент Франции Эммануэль Макрон после кризисного совещания с участием ряда министров в связи со стихийным бедствием заявил, что стране предстоит оплакивать жертв урагана, но говорить об ущербе пока рано.

    ​Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

    @Nikitka93
    Последствия урагана "Ирма" на острове Сен-Мартен

    В среду французские заморские территории Сен-Бартелеми и Сен-Мартен остались без электричества из-за урагана "Ирма". Также сообщалось о наводнении и разрушении части префектуры Сен-Мартен и имущества жителей, в частности, ветер унес кровли домов.

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