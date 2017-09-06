В Чехии украинцы стали крупнейшей трудовой диаспорой

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КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Украинцы стали самой большой трудовой диаспорой в Чехии, заявил заместитель министра труда и социальной политики Чехии Томаш Петричек, передает "Европейская правда".

"Сейчас мы имеем 300 тысяч заявок от украинцев на работу в Чехии и до 200 тысяч вакансий для трудоустройства украинцев. Это означает, что количество украинских работников в Чехии будет расти. И это при том, что они уже являются крупнейшей трудовой общиной в нашей стране", — сказал Петричек.

По словам чешского чиновника, государственная политика настроена на содействие трудоустройству украинцев.

"У нас есть проблемы на рынке труда, которые мы не можем решить без работников из третьих стран. Поэтому мы вводим упрощенную систему для трудоустройства работников, имеющих высокую профессиональную квалификацию, которой не хватает на нашем рынке. Также мы думаем над мерами, которые упростят трудоустройство для работников со средней квалификацией", — отметил Патричек.

Как сообщалось ранее, после введения для Украины безвизового режима с Евросоюзом, украинские работники в Польше стали больше зарабатывать.