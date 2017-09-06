Германия призвала ЕС внести вклад в восстановление Донбасса

КИЕВ, 6 сен – РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Европа должна внести вклад в восстановление востока Украины после установления режима прекращения огня.

Он вновь поприветствовал инициативу президента РФ по отправке миротворческой миссии в Донбасс, подчеркнув, что было бы неправильным ее игнорировать.

"Поэтому Европа должна предложить внести свой вклад в восстановление востока Украины", — заявил глава МИД на открытии международной конференции по контролю над обычными вооружениями.

Президент РФ Владимир Путин в минувший вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе. При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Читайте также: На линии огня. Миротворческие миссии ООН. Справка

В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что самопровозглашенная республика готова обсуждать идею ввода миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, но без согласия республики изменение формата урегулирования конфликта в Донбассе невозможно.