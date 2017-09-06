наверх
06.09.201718:28
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Германия призвала ЕС внести вклад в восстановление Донбасса

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (36)

    24020
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль повторно поприветствовал инициативу президента РФ Владимира Путина по отправке миротворческой миссии в Донбасс.
    Обстрелы в Красногоровке
    Фото со страницы пресс-центра штаба АТО

    КИЕВ, 6 сен – РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Европа должна внести вклад в восстановление востока Украины после установления режима прекращения огня.

    Он вновь поприветствовал инициативу президента РФ по отправке миротворческой миссии в Донбасс, подчеркнув, что было бы неправильным ее игнорировать.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: Миротворцы в Донбассе – сценарий РФ и США

    "Поэтому Европа должна предложить внести свой вклад в восстановление востока Украины", — заявил глава МИД на открытии международной конференции по контролю над обычными вооружениями.

    Президент РФ Владимир Путин в минувший вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

    Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе. При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

    Читайте также: На линии огня. Миротворческие миссии ООН. Справка

    В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что самопровозглашенная республика готова обсуждать идею ввода миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, но без согласия республики изменение формата урегулирования конфликта в Донбассе невозможно.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Министерство иностранных дел Украины
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Верховная рада
    Горячая осень 2017: новый политсезон
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии