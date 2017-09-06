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    Взрывчатку, известную как "мать сатаны", обнаружили в пригороде Парижа

    Тема:

    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне (75)

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    По информации источников в правоохранительных органах, обыск происходил в пустующей квартире в коммуне Вильжюиф к югу от Парижа. Пока по делу об обнаруженной взрывчатке не было произведено никаких арестов.
    Полиция Франции
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Полицейские обнаружили взрывчатку, известную как "мать сатаны" (трипероксид ацетона), при обыске одного из домов в пригороде Парижа, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    Теракт в Барселоне
    Josep LAGO / AFP
    Ужас — не то слово. Теракт в Барселоне, свидетельства очевидцев

    Обыск происходил в пустующей квартире в коммуне Вильжюиф к югу от столицы. Пока по делу об обнаруженной взрывчатке не было произведено никаких арестов.

    Взрывчатка на основе трипероксида ацетона отличается легкостью изготовления, но является крайне нестабильной. В последние годы террористы несколько раз использовали ее для организации взрывов в странах Западной Европы.

    Террористы из каталонского Альканара готовили бомбы на основе этого вещества и погибли при взрыве в своей "лаборатории" в середине августа.

    Напомним, днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

    Смотрите также: Террористическая атака на Испанию

    По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

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