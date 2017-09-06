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    В ЕС продлили санкции против тех, кто подрывает независимость Украины

    (обновлено: )30505
    Пока неизвестно, были ли внесены изменения в списки лиц и компаний, к которым применены санкции в виде запрета на въезд и замораживания активов. В перечне, который был утвержден в прошлый раз, санкции были применены против 153 человек и 40 компаний.
    Флаг ЕС
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) принял решение о продлении санкции против лиц и компаний, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

    Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
    Adam BERRY/AFP
    Берлин, пресс-конференция Меркель: санкции, Украина, мигранты

    Об этом сообщили в Брюсселе в Совете ЕС, информирует УНИАН. Срок действия существующих санкций истекает 15 сентября.

    Пока неизвестно, были ли внесены изменения в списки лиц и компаний, к которым применены санкции в виде запрета на въезд и замораживания активов.

    В перечне, который был утвержден в прошлый раз, санкции были применены против 153 человек и 40 компаний. В то же время некоторые средства массовой информации сообщили о том, что в список может быть добавлена компания "Крымские морские порты".

    Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нелепо ставить Россию в один санкционный список с КНДР и Ираном, а потом просить объединиться в вопросе санкций в отношении Пхеньяна.

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