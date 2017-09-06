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    Двух экс-президентов Бразилии обвинили в создании преступной организации

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    Генпрокурор Родриго Жано заявил, что Луис Инасиу Луле да Силва и Дилма Роуссефф совершили ряд преступлений, связанных с государственной нефтяной компанией Petrobras, включая коррупцию и отмывание денежных средств.
    Флаг Бразилии
    flickr.com/josuebraun

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Генпрокурор Бразилии предъявил обвинения экс-президентам страны Луису Инасиу Луле да Силве и Дилме Роуссефф в создании преступной организации, передает Рейтер.

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    По данным агентства, обвинения также были предъявлены еще шести членам Партии трудящихся Бразилии. Генпрокурор Родриго Жано (Rodrigo Janot) заявил, что обвиняемые совершили ряд преступлений, связанных с государственной нефтяной компанией Petrobras, включая коррупцию и отмывание денежных средств.

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    Как сообщает агентство, документ, состоящий из 230 страниц, был направлен в Верховный суд страны.

    Судья Сержиу Моро 12 июля приговорил Лулу да Силва к 9,5 года тюремного заключения. Всего против бывшего бразильского президента были выдвинуты пять коррупционных обвинений. В частности, экс-президент, возглавлявший Бразилию в 2003–2010 годах, признан виновным в получении примерно 1,1 миллиона долларов в виде взяток от строительной компании OAS. Эти средства были вложены в приобретение шикарной трехэтажной квартиры в городе Гуаружа в штате Сан-Паулу. Согласно приговору суда, Лула да Силва лишен права занимать любые государственные должности сроком на 19 лет.

    Сенат Бразилии 31 августа 2016 года проголосовал за импичмент президента Дилмы Роуссефф. В результате отдельного голосования было решено, что она не будет лишена возможности занимать государственные должности. Ранее ей грозил запрет занимать государственные посты в течение восьми лет. Временным главой государства до выборов, которые пройдут в 2018 году, стал вице-президент Мишел Темер.

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