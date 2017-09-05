наверх
06.09.201700:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Эвакуация из-за урагана "Ирма" объявлена на островах у побережья Флориды

    Тема:

    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (67)

    (обновлено: )98
    Согласно распространенному властями округа Монро предупреждению, пока в обязательном порядке предписано эвакуировать туристов, отдыхающих на островах гряды Ки (Key).
    Приближение урагана Ирма
    Twitter.com/Rubic_US

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Власти округа Монро в американском штате Флорида объявили о начале эвакуации туристов с островов у южного побережья штата в связи с приближением урагана "Ирма", который ранее достиг пятой, максимальной категории опасности.

    Ураган Ирма с высоты птичьего полета
    Канал The Telegraph на youtube
    Разрушительный ураган "Ирма" с высоты птичьего полета

    Согласно распространенному предупреждению, пока в обязательном порядке предписано эвакуировать туристов, отдыхающих на островах гряды Ки (Key).

    Смотрите также — Удары урагана "Харви" в США: катастрофические разрушения и первые жертвы

    Пока ураган находится на расстоянии около 2,5 тысячи км от города Ки-Уэст. Он движется на запад со скоростью около 22,5 км/час. Скорость в центре урагана составляет примерно 290 км/час.

    Ранее режим ЧП объявили на принадлежащем США острове Пуэрто-Рико и в густонаселенном штате Флорида, куда при определенном развитии событий может дойти "Ирма".

    Также предупреждение об урагане было опубликовано для Антигуа и Барбуды, Сент-Китса и Невиса, британских островов Ангилья и Монтсеррат, принадлежащих Нидерландам островов Саба и Синт-Эстатиус, разделенного между Францией и Нидерландами острова Сен-Мартен и заморской территории Франции Сен-Бартелеми. Ураган может затронуть также Британские Виргинские острова и Кубу.

    Читайте также: Кризис с нефтью из-за последствий урагана в США

    Кроме того, власти Доминиканской республики объявили "красный", максимальный уровень тревоги на территории восьми провинций страны в связи с приближением урагана "Ирма". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная Рада Украины
    Горячая осень 2017: новый политсезон
    Президент РФ Владимир Путин
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Игровой момент матча отбора ЧМ-2018 между сборными Украины и Исландии по футболу, сентябрь-2016
    Исландия - Украина: пан или пропал
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"