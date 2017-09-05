Эвакуация из-за урагана "Ирма" объявлена на островах у побережья Флориды

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Власти округа Монро в американском штате Флорида объявили о начале эвакуации туристов с островов у южного побережья штата в связи с приближением урагана "Ирма", который ранее достиг пятой, максимальной категории опасности.

Согласно распространенному предупреждению, пока в обязательном порядке предписано эвакуировать туристов, отдыхающих на островах гряды Ки (Key).

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Пока ураган находится на расстоянии около 2,5 тысячи км от города Ки-Уэст. Он движется на запад со скоростью около 22,5 км/час. Скорость в центре урагана составляет примерно 290 км/час.

Ранее режим ЧП объявили на принадлежащем США острове Пуэрто-Рико и в густонаселенном штате Флорида, куда при определенном развитии событий может дойти "Ирма".

Также предупреждение об урагане было опубликовано для Антигуа и Барбуды, Сент-Китса и Невиса, британских островов Ангилья и Монтсеррат, принадлежащих Нидерландам островов Саба и Синт-Эстатиус, разделенного между Францией и Нидерландами острова Сен-Мартен и заморской территории Франции Сен-Бартелеми. Ураган может затронуть также Британские Виргинские острова и Кубу.

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Кроме того, власти Доминиканской республики объявили "красный", максимальный уровень тревоги на территории восьми провинций страны в связи с приближением урагана "Ирма".