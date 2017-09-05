наверх
05.09.201712:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Минске ветер снес остановку: трое пострадавших

    (обновлено: )36
    В результате падения остановки пострадали двое мужчин 20 и 56 лет, а также 19-летняя девушка. До прибытия спасателей они были извлечены из-под конструкции и переданы медикам.
    Ветер опрокинул остановочный павильон в Минске
    belta.by

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В Минске сильный ветер опрокинул остановочный павильон, в результате чего пострадали три человека, сообщили в Минском городском управлении МЧС.

    Сообщается, что инцидент произошел напротив ул. Брыля, 30.

    По информации ведомства, в результате пострадали двое мужчин 20 и 56 лет, а также 19-летняя девушка. До прибытия спасателей они были извлечены из-под конструкции и переданы медикам.

    belta.by
    Ветер опрокинул остановочный павильон в Минске
    belta.by
    Ветер опрокинул остановочный павильон в Минске
    belta.by
    Ветер опрокинул остановочный павильон в Минске

    Напомним, 22 августа, в Киеве на площади Тараса Шевченко произошла авария. Водитель автобуса №99 не рассчитал тормозной путь и въехал в остановку.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная Рада Украины
    Горячая осень 2017: новый политсезон
    Евгений Нищук. Архивное фото
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Президент Петр Порошенко в Харьковской области
    Украина вводит биометрику для иностранцев
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии