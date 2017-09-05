В Минске ветер снес остановку: трое пострадавших

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В Минске сильный ветер опрокинул остановочный павильон, в результате чего пострадали три человека, сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Сообщается, что инцидент произошел напротив ул. Брыля, 30.

По информации ведомства, в результате пострадали двое мужчин 20 и 56 лет, а также 19-летняя девушка. До прибытия спасателей они были извлечены из-под конструкции и переданы медикам.

belta.by Ветер опрокинул остановочный павильон в Минске

belta.by Ветер опрокинул остановочный павильон в Минске

belta.by Ветер опрокинул остановочный павильон в Минске

Напомним, 22 августа, в Киеве на площади Тараса Шевченко произошла авария. Водитель автобуса №99 не рассчитал тормозной путь и въехал в остановку.