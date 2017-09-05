В сеть "слили" цены на iPhone 8

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КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Авторитетный инсайдер Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) обнародовал в Twitter цены на iPhone Edition (iPhone 8), презентация которого ожидается 12 сентября этого года. Согласно информации источника, базовая модель будет продаваться по цене в 999 долларов.

Сообщается, что базовая модель получит самый маленький объем внутренней памяти — 64 ГБ.

Средняя модификация флагмана получит больший объем памяти в 256 ГБ, а соответственно — и цену в 1099 долларов США. Что касается топовой модели, то она будет оснащена 512 ГБ памяти и будет продаваться по 1199 долларов.

Напомним, компания Apple запатентовала новый смартфон в корпусе iPod nano, так называемый, iPhone nano. Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало одобренную заявку компании.