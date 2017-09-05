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    В мире

    В сеть "слили" цены на iPhone 8

    (обновлено: )131
    Согласно данным, базовая модель получит самый маленький объем внутренней памяти - 64 ГБ. Данная модель будет продаваться по цене в 999 долларов.
    В Сети показали финальный дизайн iPhone 8
    Nodus

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Авторитетный инсайдер Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) обнародовал в Twitter цены на iPhone Edition (iPhone 8), презентация которого ожидается 12 сентября этого года. Согласно информации источника, базовая модель будет продаваться по цене в 999 долларов.

    Сообщается, что базовая модель получит самый маленький объем внутренней памяти — 64 ГБ.

    Средняя модификация флагмана получит больший объем памяти в 256 ГБ, а соответственно — и цену в 1099 долларов США. Что касается топовой модели, то она будет оснащена 512 ГБ памяти и будет продаваться по 1199 долларов.

    Напомним, компания Apple запатентовала новый смартфон в корпусе iPod nano, так называемый, iPhone nano. Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало одобренную заявку компании.

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