Во вторник отмечается Международный день благотворительности

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Во вторник, 5 сентября, в мире отмечают Международный день благотворительности.

5 сентября, по решению, принятому 67-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2012 года, ежегодно проводится Международный день благотворительности. С инициативой установить эту дату выступила Венгрия. Впервые Международный день благотворительности отмечался в 2013 году.

Дата приурочена к годовщине смерти лауреата Нобелевской премии мира 1979 года "за деятельность в помощь страждущему человеку" матери Терезы Калькуттской, чья подвижническая деятельность в Индии и других странах мира внесла весомый вклад в развитие благотворительности и преодоление нищеты на планете.

Нищета по-прежнему сохраняется во всех странах мира, независимо от уровня их экономического, социального и культурного развития. Сейчас, когда потребность в гуманитарной помощи как никогда велика и когда число беженцев и перемещенных лиц достигло рекордно высокого со времени окончания Второй мировой войны уровня, благотворительность играет все более важную роль в удовлетворении потребностей людей.

Она может способствовать поощрению диалога между людьми, принадлежащими к разным цивилизациям, культурам и религиям, а также солидарности и взаимопониманию.

Благотворительность — деятельность, в ходе которой ресурсы добровольно и безвозмездно распределяются их обладателями для содействия нуждающимся людям, решения общественных проблем, усовершенствования условий общественной жизни. При этом в качестве ресурсов могут выступать как финансовые и материальные средства, так и способности и энергия людей.

Благотворительность носит по преимуществу безличный характер и даже в случаях индивидуальных начинаний имеет в виду общественно значимые задачи. Цели благотворительности выходят за рамки интересов близких и друзей, такая деятельность не предполагает получения прибыли, не диктуется административными распоряжениями.

Благотворительность, как и добровольчество и филантропия, сплачивает людей и способствует созданию инклюзивного и более устойчивого общества. Благотворительность дополняет деятельность государства в сфере здравоохранения, образования, жилищного строительства и защиты населения, способствует развитию культуры, науки, спорта и обеспечивает охрану природы.

Своей героической подвижнической деятельностью известна не только сестра Тереза. Французский религиозный деятель — сестра Эммануэль (1908-2008) (настоящее имя — Мадлен Канкен, Madeleine Cinquin) в течение долгих лет преподавала бедным в школах при католических миссиях в Турции, Тунисе, Египте, добивалась строительства в нищих кварталах школ, детских садов и поликлиник. В 1980 году основала собственную благотворительную организацию Asmae-association Soeur Emmanuelle, которая занялась оказанием помощи детям в бедных странах по всему миру.

Пакистанец Абдул Саттар Эдхи (1928-2016) более 60 лет руководил гуманитарной организацией Edhi Foundation — крупнейшим социальным учреждением Пакистана. В 1948 году Эдхи организовал добровольную службу скорой помощи, ставшую впоследствии самой крупной в мире.

Известный бизнесмен и общественный деятель Билл Гейтс основал в 2000 году благотворительный фонд "Билла и Мелинды Гейтс", который на сегодняшний день является самым значимым и большим в мире. Благотворительная организация оказывает помощь тяжело больным и бедным людям, а также помогает развиваться здравоохранению и образованию.

Своей благотворительной деятельностью известны многие популярные деятели искусства, звезды и светские персоны, бизнесмены, монархи и рядовые граждане разных стран мира.

В России Всероссийский общественно-церковный праздник День милосердия и благотворительности отмечается 23 августа и связан с именем святой Иулиании Лазаревской (Муромской) — подвижницы, прославившейся самоотверженным жертвенным служением бедным, немощным и сиротам.

В мировом рейтинге частной благотворительности (World Giving Index), опубликованном Британским благотворительным фондом CAF в 2016 году, Россия заняла 126-е место.

По данным рейтинга, 22% россиян участвуют в благотворительности, 18% россиян осуществляют пожертвования в независимые коммерческие организации, 12% — занимаются волонтерством, 35% — оказывают помощь нуждающимся.

В целом, по данным Мирового рейтинга благотворительности в мире, выросла доля тех, кто оказывает помощь напрямую нуждающимся незнакомым людям. Впервые с начала публикации рейтинга более 50% людей в 140 странах, где проводился опрос, сказали, что в течение предшествующего месяца они помогали незнакомым людям.

По итогам рейтинга самой щедрой страной в мире уже третий год подряд становится Мьянма, на втором месте, как и в 2015 году, США, третье место занимает Австралия, четвертое и пятое — Новая Зеландия и Шри-Ланка соответственно. Следующие пять мест в рейтинге занимают Канада, Индонезия, Великобритания, Ирландия и Объединенные Арабские Эмираты.

Для популяризации благотворительного и подвижнического движения в Международный день солидарности проводится целый ряд тематических просветительских и пропагандистских мероприятий.