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    Изоляции людей в зоне АТО способствуют обе стороны - ЕС

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (125)

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    Как заявил директор по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской внешнеполитической службы Люк Девинь, еще далеко до полноценного соблюдения соглашения о прекращении огня на всей протяженности линии соприкосновения.
    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 сен – РИА Новости Украина. Обе стороны конфликта в Донбассе способствуют изоляции людей, проживающих в зоне спецоперации на неподконтрольных правительству Украины территориях, заявил директор по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской внешнеполитической службы Люк Девинь.

    "К сожалению, ситуация с безопасностью на востоке Украины остается крайне хрупкой", — сказал Девинь на слушаниях в Европарламенте.

    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото
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    По его словам, "еще далеко до полноценного соблюдения соглашения о прекращении огня на всей протяженности линии соприкосновения и полного отвода тяжелых вооружений".

    "В дополнение к этому шаги, предпринятые в недавние месяцами с обеих сторон линии соприкосновения, способствовали изоляции тех, кто проживает в областях, которые в данный момент не находятся под контролем правительства", — заявил представитель ЕВС.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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