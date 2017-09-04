наверх
04.09.201716:34
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Белоруссия призвала воздержаться от поездок в Николаев из-за холеры

    (обновлено: )16610
    Как говорится в сообщении Министерства спорта и туризма Белоруссии, жителям страны рекомендуют воздержаться от туристических поездок в район Николаева из-за опасности заражения холерой.
    Флаг Белоруссии
    RIA News

    КИЕВ, 4 сен – РИА Новости Украина. Министерство спорта и туризма Белоруссии рекомендует гражданам страны воздержаться от туристических поездок в район  Николаева из-за опасности заражения холерой, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

    Читайте также: Хозяйке на заметку. Все, что вам нужно знать о холере

    Отмечается, что в последний раз возбудитель холеры в Николаевской области был выявлен в 1995 году. "Согласно имеющимся сведениям, в 1994-1995 годах здесь заразились около полутора тысяч жителей. Было зарегистрировано 20 случаев заболевания холерой со смертельным исходом", — говорится в сообщении.

    Согласно ему "в целях предупреждения завоза холеры и распространения холеры среди населения Белоруссии министерство спорта и туризма рекомендует воздержаться от туристических поездок в данный регион и просит туристические организации информировать потребителей туристического продукта о санитарно-эпидемиологической обстановке и возможном риске заражения холерой, мерах личной профилактики и действиях в случае заболевания".

    В августе в Николаеве из-за холеры запретили купаться и ловить рыбу во всех водоемах города.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Президент Петр Порошенко в Харьковской области
    Украина вводит биометрику для иностранцев
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии