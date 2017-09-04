Белоруссия призвала воздержаться от поездок в Николаев из-за холеры

КИЕВ, 4 сен – РИА Новости Украина. Министерство спорта и туризма Белоруссии рекомендует гражданам страны воздержаться от туристических поездок в район Николаева из-за опасности заражения холерой, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

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Отмечается, что в последний раз возбудитель холеры в Николаевской области был выявлен в 1995 году. "Согласно имеющимся сведениям, в 1994-1995 годах здесь заразились около полутора тысяч жителей. Было зарегистрировано 20 случаев заболевания холерой со смертельным исходом", — говорится в сообщении.

Согласно ему "в целях предупреждения завоза холеры и распространения холеры среди населения Белоруссии министерство спорта и туризма рекомендует воздержаться от туристических поездок в данный регион и просит туристические организации информировать потребителей туристического продукта о санитарно-эпидемиологической обстановке и возможном риске заражения холерой, мерах личной профилактики и действиях в случае заболевания".

В августе в Николаеве из-за холеры запретили купаться и ловить рыбу во всех водоемах города.