наверх
04.09.201716:33
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Генсек ОБСЕ приедет в Киев

    (обновлено: )14302
    По словам Томаса Гремингера, он собирается в Киев, чтобы посетить Специальную мониторинговую миссию в Украине, в том числе ее киевские офисы.
    Томас Гремингер Генсек ОБСЕ
    JOE KLAMAR / AFP

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Новый генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер собирается посетить Киев в ближайшее время. Об этом он сказал в понедельник на встрече с журналистами.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
    Визит Мэттиса в Украину: что важно знать

    "Я поеду на Генеральную Ассамблею ООН, чтобы принять участие в сегменте высокого уровня. Но до поездки в ООН я собираюсь в Киев, намерен посетить Специальную мониторинговую миссию в Украине, как минимум, ее киевские офисы, что будет ясным сигналом, что это — один из моих основных приоритетов", — сказал он в понедельник на встрече с журналистами.

    Генассамблея ООН откроется 12 сентября. С 19 сентября начнутся обсуждения общеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня.

    Гремингер добавил, что в рамках работы на новом посту намерен "много путешествовать, хотя это всегда дилемма, потому что государства-участники хотели бы иметь ко мне доступ здесь, в Вене".

    Также в ближайших планах Гремингера — участие в совещании ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве, которое начнется 11 сентября.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Президент Петр Порошенко в Харьковской области
    Украина вводит биометрику для иностранцев
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии