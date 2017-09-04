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    В Британии девочка случайно нашла "меч короля Артура"

    (обновлено: )86210
    Матильда Джонс отдыхала с отцом и сестрой у озера Корниш, где, по легенде, король Артур оставил свой легендарный меч Экскалибур. Во время плавания в озере девочка споткнулась о какой-то предмет - им оказался огромный меч.
    В Британии девочка случайно нашла меч короля Артура
    dailymail.co.uk

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Маленькая британка Матильда Джонс случайно нашла в озере "меч короля Артура", сообщает Dailymail.

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    Как стало известно, девочка отдыхала с отцом и сестрой у озера Корниш, где, по легенде, король Артур оставил свой легендарный меч Экскалибур.

    dailymail.co.uk
    В Британии девочка случайно нашла "меч короля Артура"

    Во время плавания в озере семилетняя девочка споткнулась о какой-то предмет — им оказался огромный меч.

    dailymail.co.uk
    В Британии девочка случайно нашла "меч короля Артура"

    Отмечается, что отец девочки Пол Джонс рассказал историю о короле Артуре ей и ее сестре за несколько минут до необычной находки. 

    Напомним, в начале года китайские археологи обнаружили в одной из гробниц в провинции Хэнань отлично сохранившийся меч, возраст которого приблизительно 2300 лет.

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