КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Маленькая британка Матильда Джонс случайно нашла в озере "меч короля Артура", сообщает Dailymail.

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Как стало известно, девочка отдыхала с отцом и сестрой у озера Корниш, где, по легенде, король Артур оставил свой легендарный меч Экскалибур.

dailymail.co.uk В Британии девочка случайно нашла "меч короля Артура"

Во время плавания в озере семилетняя девочка споткнулась о какой-то предмет — им оказался огромный меч.

dailymail.co.uk В Британии девочка случайно нашла "меч короля Артура"

Отмечается, что отец девочки Пол Джонс рассказал историю о короле Артуре ей и ее сестре за несколько минут до необычной находки.

Напомним, в начале года китайские археологи обнаружили в одной из гробниц в провинции Хэнань отлично сохранившийся меч, возраст которого приблизительно 2300 лет.