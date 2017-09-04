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    Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут третьего ребенка

    (обновлено: )85
    Королева Великобритании Елизавета II и другие члены семей принца Уильяма и его супруги Кейт пребывают "в восторге от новостей". Сама же герцогиня страдает от интоксикации.
    Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин
    REUTERS Andrew Winning/Files

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Кенсингтонский дворец объявил о том, что внук королевы Великобритании Елизаветы II Уильям и его жена Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка.

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    "Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады объявить, что герцогиня Кембриджская ожидает третьего ребенка", — говорится в заявлении резиденции супружеской четы Кенсингтонского дворца.

    Как указывается в заявлении, королева и другие члены семей Уильяма и Кейт пребывают "в восторге от новостей".

    "Как и во время предыдущих двух беременностей, герцогиня страдает от интоксикации", — указано в заявлении. В этой связи герцогиня Кембриджская отменяет свой визит в детский центр в Лондоне, запланированный на понедельник.

    В семье уже есть сын Джордж 2013 года рождения и дочь Шарлотта 2015 года рождения.

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