Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут третьего ребенка

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Кенсингтонский дворец объявил о том, что внук королевы Великобритании Елизаветы II Уильям и его жена Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка.

"Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады объявить, что герцогиня Кембриджская ожидает третьего ребенка", — говорится в заявлении резиденции супружеской четы Кенсингтонского дворца.

Как указывается в заявлении, королева и другие члены семей Уильяма и Кейт пребывают "в восторге от новостей".

"Как и во время предыдущих двух беременностей, герцогиня страдает от интоксикации", — указано в заявлении. В этой связи герцогиня Кембриджская отменяет свой визит в детский центр в Лондоне, запланированный на понедельник.

В семье уже есть сын Джордж 2013 года рождения и дочь Шарлотта 2015 года рождения.