Цукерберг растрогал интернет фото с новорожденной дочерью

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Основатель Facebook Марк Цукерберг опубликовал трогательный снимок с новорожденной дочерью Августой, которую он держит на руках.

Facebook Марка Цукерберга Марк Цукерберг с дочерью Августой

"Объятья ребенка — лучшие в мире", — написал Цукерберг.

Напомним, у Марка Цукерберга и его жена Присциллы Чан уже есть двухлетняя дочь Максима. Цукерберг планирует уйти в декретный отпуск и помогать жене ухаживать за новорожденной.

Как сообщалось ранее, капитал Цукерберга увеличился в июле на 3,8 миллиарда долларов, позволив ему подняться на пятое место в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Forbes. Также Цукерберг сообщил, что число аккаунтов в его социальной сети достигло 2 миллиардов.