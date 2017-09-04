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    Цукерберг растрогал интернет фото с новорожденной дочерью

    (обновлено: )88
    Основатель Facebook Марк Цукерберг, который принял решение уйти в декретный отпуск и помогать жене ухаживать за новорожденной, опубликовал фотографию с малышкой Августой.
    Марк Цукерберг с семьей
    Марк Цукерберг, facebook

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Основатель Facebook Марк Цукерберг опубликовал трогательный снимок с новорожденной дочерью Августой, которую он держит на руках.

    Facebook Марка Цукерберга
    Марк Цукерберг с дочерью Августой

    "Объятья ребенка — лучшие в мире", — написал Цукерберг.

    Напомним, у Марка Цукерберга и его жена Присциллы Чан уже есть двухлетняя дочь Максима. Цукерберг планирует уйти в декретный отпуск и помогать жене ухаживать за новорожденной.

    Как сообщалось ранее, капитал Цукерберга увеличился в июле на 3,8 миллиарда долларов, позволив ему подняться на пятое место в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Forbes. Также Цукерберг сообщил, что число аккаунтов в его социальной сети достигло 2 миллиардов.

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