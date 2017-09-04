Пентагон: у США есть много вариантов, как уничтожить Северную Корею

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. США не стремятся к "полному уничтожению" КНДР, хотя и обладают такими возможностями, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

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"Мы не стремимся к полному уничтожению какой-либо страны, в частности Северной Кореи. Как я сказал, у нас есть много вариантов, как это сделать", — заявил Мэттис в воскресенье по итогам совещания, которое провел в Белом доме президент США Дональд Трамп.

В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

Напомним, Совет безопасности ООН проведет в понедельник заседание в связи с ядерным испытанием КНДР.