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    Южная Корея провела учения с использованием баллистических ракет

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (641)

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    По утверждению южнокорейского информационного агентства, армия Южной Кореи провела учения с использованием баллистических ракет в ответ на ядерное испытание КНДР.
    Южнокорейские солдаты у моста недалеко от границы деревни Панмуном в Паджу, Южная Корея
    Associated Press Ahn Young-joon

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Военные Южной Кореи провели учения с использованием баллистических ракет в ответ на ядерное испытание КНДР, сообщило агентство Ренхап.

    ЗРК «Patriot» PAC-3
    Toru YAMANAKA / AFP
    Япония похвасталась противоракетной обороной после испытаний КНДР

    По данным агентства, во время учений южнокорейские военные задействовали баллистическую ракету Hyunmoo, которая поразила условные цели в Японском море. В маневрах также участвовали истребители F-15, с которых также был нанесен удар по условным целям в море.

    Военные Южной Кореи отметили, что выбрали расстояние до целей, приняв во внимание расположение северокорейского ядерного полигона Пхунгери в северной части КНДР, отмечает агентство.

    Смотрите также: "Ядерные мускулы". Первые фото запуска КНДР ракеты над Японией

    Ранее в воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

    Напомним, Совет безопасности ООН проведет в понедельник заседание в связи с ядерным испытанием КНДР.

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