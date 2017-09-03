Тропический шторм "Лидия": число жертв в Мексике возросло до 7

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КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Количество жертв тропического шторма "Лидия", обрушившегося в пятницу на мексиканский штат Нижняя Южная Калифорния, достигло по меньшей мере семи человек, в их числе двое детей, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось о четырех погибших в муниципалитете Лос-Кабос — популярном туристическом районе.

Продвигающаяся по территории западной Мексики стихия нанесла существенные повреждения домам и дорогам, многие жители остались без электричества. Трем тысячам человек пришлось покинуть свои дома и укрыться в более безопасных местах.

Как сообщили в Национальном центре США по предупреждению ураганов (NHC), "Лидия" продвигается со скоростью 19 километров в час в северо-восточном направлении, максимальная скорость ее ветров достигает 65 километров в час.

К тропическим штормам сохраняется повышенное внимание после того, как ураган "Харви", затем превратившийся в шторм, обрушил рекордное количество дождя на американские штаты Техас и Луизиана. Телеканал CNN сообщал, что число жертв непогоды выросло до 47, не менее 20 тысяч были эвакуированы.

Не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч были спасены в ходе наводнения, охватившего обширные районы Техаса. Более 30 тысяч жителей сейчас находятся в пунктах временного размещения.

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Наводнение было вызвано ураганом "Харви", который затем ослаб до тропического шторма. Как ожидается, разрушения от "Харви" могут быть масштабнее, чем от урагана "Катрина" в 2005 году, от которого серьезно пострадал штат Луизиана.