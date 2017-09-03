МИД России публикует свидетельства противоправных действий властей США

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. МИД РФ на опубликованном в Facebook видео показало американских правоохранителей, дежурящих на входе в российское торговое представительство в Вашингтоне.

На видеоролике показаны два представителя американских властей, стоящих у входа на территорию торгпредства. При этом во двор заходят два человека.

"Предлагаем вашему вниманию видео свидетельства противоправных действий американских властей, которые в нарушение международного права и собственного законодательства вторглись на российские дипломатические объекты и проводят "осмотр" помещений. Видео сделано у торгпредства России в Вашингтоне", — говорится в подписи к видео.

Ранее МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. В госдепе США отказались комментировать эту информацию. Обыски в торговой миссии РФ в США в Вашингтоне начались в 21.00 по Киеву (14.00 по местному времени). МИД РФ в своем аккаунте в Facebook публикует кадры обысков в торгпредстве РФ в Вашингтоне и консульстве в Сан-Франциско.

Смотрите также: Кадры обыска в здании генконсульства России в Сан-Франциско

Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.