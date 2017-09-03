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    В мире

    МИД России публикует свидетельства противоправных действий властей США

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (531)

    (обновлено: )6701
    Согласно заявлению МИД РФ, видео свидетельствует о противоправных действиях американских властей, которые в нарушение международного права и собственного законодательства вторглись на российские дипломатические объекты и проводят "осмотр" помещений.
    Торгпредство РФ в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. МИД РФ на опубликованном в Facebook видео показало американских правоохранителей, дежурящих на входе в российское торговое представительство в Вашингтоне.

    На видеоролике показаны два представителя американских властей, стоящих у входа на территорию торгпредства. При этом во двор заходят два человека.

    "Предлагаем вашему вниманию видео свидетельства противоправных действий американских властей, которые в нарушение международного права и собственного законодательства вторглись на российские дипломатические объекты и проводят "осмотр" помещений. Видео сделано у торгпредства России в Вашингтоне", — говорится в подписи к видео.

    Ранее МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. В госдепе США отказались комментировать эту информацию. Обыски в торговой миссии РФ в США в Вашингтоне начались в 21.00 по Киеву (14.00 по местному времени). МИД РФ в своем аккаунте в Facebook публикует кадры обысков в торгпредстве РФ в Вашингтоне и консульстве в Сан-Франциско.

    Смотрите также: Кадры обыска в здании генконсульства России в Сан-Франциско

    Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

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