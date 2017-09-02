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    В Вашингтоне обыскивают торговую миссию России

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (527)

    (обновлено: )56002
    Как сообщается, сотрудников посольства Российской Федерации после настоятельного требования к американской стороне допустили в помещения Торгпредства РФ в Вашингтоне.
    Торгпредство РФ в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 сен – РИА Новости Украина. В торгпредстве РФ в Вашингтоне идут обыски. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

    Посольство США в Москве возобновило выдачу виз
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Это не месть. Посольство США возобновит выдачу виз в РФ в усеченном составе

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    Сотрудники посольства России после настоятельного требования к американской стороне были допущены в помещения Торгпредства РФ в Вашингтоне. Об этом сообщил РИА Новости представитель посольства Николай Лахонин.

    "После настоятельного требования российской стороны сотрудники посольства были допущены к досмотру", — сказал он.

    Ранее МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. В госдепе США отказались комментировать эту информацию. В свою очередь представитель посольства РФ Николай Лахонин сообщил РИА Новости, что обыски в торговой миссии РФ в США в Вашингтоне начнутся в 21.00 мск (14.00 по местному времени).

    Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

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