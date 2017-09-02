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    Стало известно, когда начнутся обыски в торгпредстве РФ в Вашингтоне

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (527)

    (обновлено: )345
    Досмотр проводится под эгидой Госдепа США. Представитель посольства Российской Федерации отметил, что с этого момента прекратится доступ России к торговой миссии.
    Торгпредство РФ в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Представитель посольства РФ Николай Лахонин сообщил РИА Новости, что обыски в торговой миссии РФ в США в Вашингтоне начнутся в 21.00 мск (14.00 по местному времени).

    Посольство США в Москве возобновило выдачу виз
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Это не месть. Посольство США возобновит выдачу виз в РФ в усеченном составе

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    "Досмотр здания начнётся в 2 часа дня", — сказал он, добавив, что данный досмотр проводится под эгидой Госдепа США.

    Он также отметил, что с этого момента прекратится доступ РФ к этим объектам.

    Ранее МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. В госдепе США отказались комментировать эту информацию.

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