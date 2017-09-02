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    Инспектора направили к генконсульству РФ в Сан-Франциско из-за дыма

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    США - Россия: санкции преткновения (523)

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    Инспектор должен был провести проверку в связи с возможным загрязнением воздуха, однако по прибытии к генконсульству, он не увидел ни дым, ни возможные нарушения.
    Закрытие генконсульства РФ в Сан-Франциско
    twitter.com/SamNBCBayArea

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Агентство, контролирующее качество воздуха, направило к закрывающемуся генконсульству РФ в Сан-Франциско инспектора из-за идущего из трубы черного дыма, передает Ассошиэйтед Пресс.

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    Ранее сообщалось, что по этой же причине к зданию вызывали пожарных. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что производятся мероприятия по консервации закрывающегося здания генконсульства РФ в Сан-Франциско.

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    По данным агентства, инспектор должен был провести проверку в связи с возможным загрязнением воздуха. Отмечается, что когда инспектор прибыл к генконсульству, он не увидел ни дым, ни возможные нарушения.

    В пятницу температура воздуха в Сан-Франциско достигла 38 градусов, в связи с чем были введены ограничения на использование каминов и мангалов, сжигание пластиковых или других вредных материалов.

    США в четверг вечером, 31 августа, объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

    ​Напомним, США со среды, 23 августа, приостанавили на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. Как отмечается, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

    Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

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