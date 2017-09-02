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    Трамп позвонил Назарбаеву по поводу новой стратегии США в Южной Азии

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    В пресс-службе Белого дома сообщили, что стороны обсудили предстоящее в январе 2018 года председательство Казахстана в СБ ООН и проведение в Астане международной выставки Expo-2017.
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    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 сен – РИА Новости Украина. Президенты США и Казахстана Дональд Трамп и Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону ситуацию в Южной Азии и новую американскую стратегию в регионе, сообщает пресс-служба Белого дома.

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    "Президент Трамп и президент Назарбаев также обсудили поддержку Казахстаном недавно объявленной стратегии президента Трампа в Южной Азии", — говорится в сообщении.

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    Также стороны обсудили предстоящее в январе 2018 года председательство Казахстана в СБ ООН и проведение в Астане международной выставки Expo-2017.

    США на днях объявили о новой стратегии в Южной Азии, в частности в Афганистане. Политика предусматривает более активное вовлечение Пакистана и Индии в урегулирование конфликта в Афганистане. Одновременно стало известно о том, что США увеличат численность своих войск в этой исламской республике.

    Ранее сообщалось, что Казахстан предложил помощь в разрешении конфликта в Донбассе. 

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