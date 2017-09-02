наверх
02.09.201700:57
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Госдеп существенно ограничил доступ к дипобъектам РФ в Сан-Франциско

    (обновлено: )2310
    В Госдепартаменте уточнили, что все объекты будут закрыты, а вход или доступ к объектам недвижимости будет предоставлен только с разрешения ведомства.
    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 сент — РИА Новости Украина. Доступ к заблокированной дипломатической собственности РФ в Сан-Франциско со 2 сентября будет осуществляться только с разрешения Государственного департамента, заявил РИА Новости в пятницу представитель ведомства.

    Флаг США
    flickr.com/ Big Bob Burns
    Напоследок. США ввели санкции, высылают дипломатов РФ

    "России больше не будет разрешено использовать эти объекты для дипломатических, консульских или жилых целей. Общественные операции в консульстве в Сан-Франциско должны прекратиться до 2 сентября", — сказал он.

    Читайте также: Прощай лето, здравствуй новый политсезон! Все только начинается

    "Объекты будут закрыты, а вход или доступ к объектам недвижимости будет предоставлен только с разрешения госдепартамента", — добавил собеседник агентства.

    США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

    Напомним, США со среды, 23 августа, приостанавили на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. Как отмечается, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

    Читайте также — Financial Times: Волкер говорит, что Украина парализует отношения США и РФ

    Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    День знаний
    День знаний в Украине
    Президент Петр Порошенко в Харьковской области
    Украина вводит биометрику для иностранцев
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии