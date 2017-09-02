Госдеп существенно ограничил доступ к дипобъектам РФ в Сан-Франциско

КИЕВ, 2 сент — РИА Новости Украина. Доступ к заблокированной дипломатической собственности РФ в Сан-Франциско со 2 сентября будет осуществляться только с разрешения Государственного департамента, заявил РИА Новости в пятницу представитель ведомства.

"России больше не будет разрешено использовать эти объекты для дипломатических, консульских или жилых целей. Общественные операции в консульстве в Сан-Франциско должны прекратиться до 2 сентября", — сказал он.

Читайте также: Прощай лето, здравствуй новый политсезон! Все только начинается

"Объекты будут закрыты, а вход или доступ к объектам недвижимости будет предоставлен только с разрешения госдепартамента", — добавил собеседник агентства.

США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Напомним, США со среды, 23 августа, приостанавили на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. Как отмечается, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

Читайте также — Financial Times: Волкер говорит, что Украина парализует отношения США и РФ

Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.