Беслан: более 1,5 тыс человек почтили память жертв теракта

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Более 1,5 тысячи человек почтили память жертв теракта в школе Беслана, сообщил РИА Новости представитель МВД по республике.

"В этом году траурное мероприятие прошло без нарушений общественного порядка, по данным на полдень, в траурных мероприятиях приняли участие порядка 1,5 тысячи человек, мемориальное кладбище посетили порядка 200 человек", — сказал собеседник агентства.

Траурные мероприятия начались утром во дворе школы. Сотни людей с венками и букетами гвоздик выстроились напротив здания спортзала в ожидании "первого звонка". Он прозвенел в 9.15, именно в этот час террористы захватили школу. После колонна людей двинулась в спортзал. Там прошло возложение цветов, была совершена заупокойная лития.

В 20:00 на территории школы прошла памятная акция, на которой зажгли сотни свечей.

Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.