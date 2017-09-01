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    Более 60 тыс американцев призвали Трампа признать Сороса террористом

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    В тексте петиции на сайте Белого дома говорится, что "Джордж Сорос умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать и совершать иные акты насилия против Соединенных Штатов и его граждан".
    Джордж Сорос. Архивное фото
    Associated Press Thomas Peter, Pool

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Более 60 тысяч человек подписали петицию с просьбой к президенту США Дональду Трампу признать американского миллиардера Джорджа Сороса террористом, следует из текста петиции на сайте Белого дома.

    Джордж Сорос. Архивное фото
    Associated Press Mary Altaffer
    Фонд Сороса: миллиардные спекуляции и катастрофическая дестабилизация

    На настоящий момент петицию подписали 63 тысячи 199 человек. Для ее рассмотрения Белым домом необходимо набрать еще 36 тысяч 801 подпись к 19 сентября 2017 года.

    В тексте петиции говорится, что "Джордж Сорос умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать и совершать иные акты насилия против Соединенных Штатов и его граждан".

    В связи с этим, как считают подписанты петиции, "федеральное правительство США и Министерство юстиции должны немедленно объявить Джорджа Сороса и все его организации и их членов террористами" и "изъять все его личное имущество и активы в рамках Закона о конфискации гражданского имущества".

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Сороса спекулянтом и врагом евро.

    Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum почти за 40 лет своей работы заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Только на ипотечном кризисе в США финансист выручил за 2 года около миллиарда долларов. Активно Сорос занимается и политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести первую "оранжевую революцию" в Украине в 2004 году и Евромайдан в 2013 году. Президент Петр Порошенко вручил ему орден Свободы "за личные заслуги в укреплении международного авторитета украинского государства".

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