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    Драйвером мирового экономического роста станет средний класс Китая - эксперт

    (обновлено: )19
    В эфире радиостанции Голос Столицы управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний заявил, что в Китае есть признаки того, что экономика "перегрета", что может привести к обвалу.
    Флаг Китая
    REUTERS Tony Gentile

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Лауреаты Нобелевской премии спустя десятилетие после предыдущего финансового кризиса включают повторение подобного кризиса в политическую повестку дня. Таковы результаты проведенного редакцией газеты Welt опроса среди 18 лауреатов Нобелевской премии в области экономики, которые на этой неделе обсуждают в городе Линдау на берегу Боденского озера наиболее острые экономические проблемы.

    Флаг Китая
    STR / AFP
    Украина проспала начало китайской эры. Опрос экспертов

    О современных экономических трендах высказался управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Американская экономика, скорее всего, останется самой большой экономикой мира. Также активно растет китайская экономика, там достаточно большое количество населения. И будет наибольший средний класс в мире — около 400 млн, который будет драйвером экономического роста в мире. Но пока в экономике Китая есть и негативные тенденции, в первую очередь, то, что неизвестно сколько там проблемных кредитов в банковской системе. Неизвестно что будет если постоянный рост экономики замедлится, не приведет ли это к обвалу экономики Китая, потому что там уже есть признаки того, что она "перегрета", — отметил эксперт.

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