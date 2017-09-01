Госдеп уточнил важную деталь по блокировке зданий представительств РФ

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Блокировка зданий, в которых находились торговые представительства РФ в США в Вашингтоне и Нью-Йорке, не означает закрытие самих миссий, речь идет лишь о соблюдении паритета на собственность между двумя дипкорпусами, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента США.

"Мы не закрываем офисы торговли, мы предпринимаем действия в отношении собственности. Данные действия были предприняты в контексте паритета собственности наших двух дипломатических миссий", — сказал он.

США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Напомним, США со среды, 23 августа, приостанавили на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. Как отмечается, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

Читайте также — Financial Times: Волкер говорит, что Украина парализует отношения США и РФ

Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.