Власти назвали очень опасными выбросы с затопленного химзавода в Техасе

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Глава американского агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Брок Лонг назвал очень опасными выбросы с затопленного химзавода в Техасе.

Ранее сообщалось, что два взрыва произошли на химзаводе Arkema в Техасе, оказавшемся в зоне шторма "Харви". Территорию предприятия затопило из-за наводнения, вызванного штормом, это нарушило работу завода. Доступа на предприятие пока нет.

Власти эвакуировали людей в радиусе чуть более 3 километров вокруг завода в городе Кросби. Замшерифа был доставлен в больницу после того, как вдохнул пары, образовавшиеся после взрыва. Еще девять человек самостоятельно приехали в больницу в качестве меры предосторожности.

По словам Лонга, который выступал на пресс-конференции по американским телеканалам, агентство пытается вычислить, куда потянется предположительно вредный шлейф выброса, возникший над заводом.

"Мы занимаемся моделированием шлейфа, на основании этого мы и отдаем приказы об эвакуации. Ну и несомненно, что шлейф очень опасен", — сказал Лонг.

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Не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч были спасены в ходе наводнения, охватившего обширные районы Техаса. Более 30 тысяч жителей сейчас находятся в пунктах временного размещения.

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Наводнение было вызвано ураганом "Харви", который затем ослаб до тропического шторма. Как ожидается, разрушения от "Харви" могут быть масштабнее, чем от урагана "Катрина" в 2005 году, от которого серьезно пострадал штат Луизиана.