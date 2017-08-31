наверх
31.08.201718:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Власти назвали очень опасными выбросы с затопленного химзавода в Техасе

    Тема:

    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (50)

    (обновлено: )71
    Замшерифа был доставлен в больницу после того, как вдохнул пары, образовавшиеся после взрыва на химзаводе. Еще девять человек самостоятельно приехали в больницу в качестве меры предосторожности.
    Последствия урагана в Техасе
    REUTERS Adrees Latif

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Глава американского агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Брок Лонг назвал очень опасными выбросы с затопленного химзавода в Техасе.

    Ранее сообщалось, что два взрыва произошли на химзаводе Arkema в Техасе, оказавшемся в зоне шторма "Харви". Территорию предприятия затопило из-за наводнения, вызванного штормом, это нарушило работу завода. Доступа на предприятие пока нет.

    Тереза Мэй
    @TheSun
    Главные мировые темы: "Харви" ослаб, Шредер в "Роснефти", Мэй как Тэтчер

    Власти эвакуировали людей в радиусе чуть более 3 километров вокруг завода в городе Кросби. Замшерифа был доставлен в больницу после того, как вдохнул пары, образовавшиеся после взрыва. Еще девять человек самостоятельно приехали в больницу в качестве меры предосторожности.

    По словам Лонга, который выступал на пресс-конференции по американским телеканалам, агентство пытается вычислить, куда потянется предположительно вредный шлейф выброса, возникший над заводом.

    "Мы занимаемся моделированием шлейфа, на основании этого мы и отдаем приказы об эвакуации. Ну и несомненно, что шлейф очень опасен", — сказал Лонг.

    Читайте также: Удары урагана "Харви" в США: катастрофические разрушения и первые жертвы

    Не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч были спасены в ходе наводнения, охватившего обширные районы Техаса. Более 30 тысяч жителей сейчас находятся в пунктах временного размещения.

    Читайте также: Неаполь на Флегрейских полях, как на пороховой бочке

    Наводнение было вызвано ураганом "Харви", который затем ослаб до тропического шторма. Как ожидается, разрушения от "Харви" могут быть масштабнее, чем от урагана "Катрина" в 2005 году, от которого серьезно пострадал штат Луизиана.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Анна Курбатова
    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Нестору Шуфричу-младшему
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Последствия урагана в Техасе
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе