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    Экс-посол США в РФ: Трамп - главный противник поставок оружия Киеву

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    Экс-посол США в России Майкл Макфол отметил, что несмотря на негативную позицию самого Дональда Трампа, его администрация продвинулась в вопросе поставок оружия.
    Президент Украины Петр Порошенко (слева) и президент США Дональд Трамп во время встречи
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп является главным противником поставок Украине летального оружия, заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.

    Флаги Украины и США
    Twitter Администрации президента Украины
    New York Times: поставки Украине летального оружия – ошибка США

    Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что решение о поставках Киеву летального оружия не принято, однако этот вопрос серьезно рассматривается на высоком уровне.

    "Есть один человек, который не в восторге от этой идеи (поставок летального оружия Киеву – Ред.). И как раз он отвечает за принятие данного решения. Это президент США. Если принять во внимание политику США по отношению к России и Украине, я не уверен в окончательном решении. Думаю, оно все же не будет принято", — сказал Макфол в интервью интернет-изданию "Обозреватель", опубликованном в четверг.

    Вместе с тем он отметил, что администрация Трампа заметно продвинулась в этом вопросе. Однако, по его мнению, в администрации президента США есть как сторонники, так и противники такого решения.

    "Основной аргумент противников поставок связан с отношениями с (президентом РФ — ред.) Владимиром Путиным. Они уверены, что предоставление оружия (Киеву – Ред.) сделает американо-российские отношения еще более натянутыми", — добавил Макфол.

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