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31.08.201712:38
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    В мире

    Стала известна позиция России в рейтинге военной мощи стран мира

    (обновлено: )75630
    Согласно рейтингу, первое место заняла армия США, третье – армия Китая. В десятку сильнейших армий стран по версии Global Firepower также вошли Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия, Египет.
    ВС РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 авг – РИА Новости Украина. Россия вошла в тройку стран с сильнейшей армией мира, заняв второе место в опубликованном на портале Global Firepower рейтинге.

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    Согласно рейтингу, первое место заняла армия США, третье – армия Китая. В десятку сильнейших армий стран по версии Global Firepower также вошли Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия, Египет. Всего в рейтинге учитывались армии 133 стран.

    globalfirepower
    Россия вошла в тройку стран с сильнейшей армией мира, заняв второе место в опубликованном на портале Global Firepower рейтинге

    По данным портала, при составлении рейтинга учитывались 50 факторов. Отмечается, что рейтинг составлялся в зависимости не только от количества оружия, которым располагают ВС, но и от его разнообразия. На рейтинг повлияло также географическое положение, возможности транспортной системы, добыча природных ресурсов, местная промышленность и численность военнослужащих.

    Арсенал ядерного оружия не учитывался при составлении рейтинга. Также сообщается, что "союзники НАТО получают незначительный бонус из-за теоретического разделения ресурсов".

    Ранее сообщалось, что Украина заняла 30-ое место в рейтинге лучших армий мира по версии Global Firepower.

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