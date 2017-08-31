Стала известна позиция России в рейтинге военной мощи стран мира

КИЕВ, 31 авг – РИА Новости Украина. Россия вошла в тройку стран с сильнейшей армией мира, заняв второе место в опубликованном на портале Global Firepower рейтинге.

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Согласно рейтингу, первое место заняла армия США, третье – армия Китая. В десятку сильнейших армий стран по версии Global Firepower также вошли Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия, Египет. Всего в рейтинге учитывались армии 133 стран.

globalfirepower Россия вошла в тройку стран с сильнейшей армией мира, заняв второе место в опубликованном на портале Global Firepower рейтинге

По данным портала, при составлении рейтинга учитывались 50 факторов. Отмечается, что рейтинг составлялся в зависимости не только от количества оружия, которым располагают ВС, но и от его разнообразия. На рейтинг повлияло также географическое положение, возможности транспортной системы, добыча природных ресурсов, местная промышленность и численность военнослужащих.

Арсенал ядерного оружия не учитывался при составлении рейтинга. Также сообщается, что "союзники НАТО получают незначительный бонус из-за теоретического разделения ресурсов".

Ранее сообщалось, что Украина заняла 30-ое место в рейтинге лучших армий мира по версии Global Firepower.