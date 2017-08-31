Столкновении судов у берегов Южной Кореи: есть погибшие

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Рыболовное судно столкнулось с баржей на входе в порт южнокорейского города Пхохан в Японском море, два человека погибли, один считается пропавшим без вести, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на береговую охрану.

Инцидент произошел около 4.40 по местному времени (22.40 по Киеву). По данным береговой охраны, рыболовецкое судно, в котором находилось три человека, столкнулось с баржей, шедшей на буксире с острова Уллындо. Спасатели извлекли из воды двух рыбаков, которые скончались после того, как их доставили в больницу.

Поиски третьего рыбака продолжаются. В них задействованы патрульные суда, девять лодок, три корабля ВМС и два вертолета. Береговая охрана проводит расследование, чтобы установить точную причину инцидента.

Ранее результате столкновения американского эсминца "Джон Маккейн" и торгового судна Alnic MC в районе Малаккского пролива пропали десять и получили ранения пять моряков. Инцидент произошел 21 августа ранним утром по японскому времени, когда корабль направлялся в порт Сингапура для рутинного визита.