наверх
31.08.201709:37
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Столкновении судов у берегов Южной Кореи: есть погибшие

    (обновлено: )11811
    Сообщается, что рыболовецкое судно столкнулось с баржей, шедшей на буксире с острова Уллындо. Спасатели извлекли из воды тела двух рыбаков.
    Ситуация в Южной Корее. Архивное фото
    REUTERS Kim Hong-Ji

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Рыболовное судно столкнулось с баржей на входе в порт южнокорейского города Пхохан в Японском море, два человека погибли, один считается пропавшим без вести, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на береговую охрану.

    Под железнодорожной аркой моста в Крым прошло первое судно
    Канал Video на youtube
    Под железнодорожной аркой Крымского моста прошло первое судно

    Инцидент произошел около 4.40 по местному времени (22.40 по Киеву). По данным береговой охраны, рыболовецкое судно, в котором находилось три человека, столкнулось с баржей, шедшей на буксире с острова Уллындо. Спасатели извлекли из воды двух рыбаков, которые скончались после того, как их доставили в больницу.

    Поиски третьего рыбака продолжаются. В них задействованы патрульные суда, девять лодок, три корабля ВМС и два вертолета. Береговая охрана проводит расследование, чтобы установить точную причину инцидента.

    Ранее результате столкновения американского эсминца "Джон Маккейн" и торгового судна Alnic MC в районе Малаккского пролива пропали десять и получили ранения пять моряков. Инцидент произошел 21 августа ранним утром по японскому времени, когда корабль направлялся в порт Сингапура для рутинного визита.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Анна Курбатова
    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Нестору Шуфричу-младшему
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Последствия урагана "Харви" в Хьюстоне
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе