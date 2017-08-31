Юрист Трампа категорически отрицает связи президента с Россией - СМИ

КИЕВ, 31 авг – РИА Новости Украина. Юрист американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн предоставил конгрессу США подробные объяснения по каждому пункту обвинения о якобы его связях с российскими властями, сообщает New York Times со ссылкой на документы конгресса.

В восьмистраничном письме в комитет по разведке палаты представителей США адвокат Коэн решительно отрицает, что контактировал с Россией, пытаясь повлиять на выборы в США.

"Господин Коэн категорически отрицает обвинения в его адрес, они являются ложными и продолжают быть совершенно необоснованными", — цитирует издание слова адвоката Коэна Стивена Райана.

Адвокат так же предлагает расследовать конгрессменам вместо этого появление 35-страничного "непристойного доклада" про Трампа, авторство которого приписывается бывшему агенту британской разведки.

Газета Washington Post сообщила ранее, что Коэн в январе 2016 года писал по электронной почте пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о строительстве в Москве "Башни Трампа" — так часто называют небоскребы, которые строит компания президента США. По данным газеты, Коэн просил помощи в организации проекта, но не получил ответа. Компания Трампа отказалась от строительства небоскреба через две недели после того, как Коэн написал письмо. Газета не уточнила, почему Коэн решил, что Песков как-то причастен к строительному бизнесу.

В Кремле заявили, что получили электронное письмо юрисконсульта президента США, но президенту о нем не докладывали и отвечать не собираются.