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    Выброса метана произошел в шахте в Казахстане, есть жертвы

    (обновлено: )30
    В шахте, по предварительным данным, находилось 136 человек. По информации правоохранителей, три человека без признаков жизни были обнаружены работниками шахты.
    Шахта в городе Шахтинск в Казахстане
    nur.kz

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Три человека погибли в результате выброса метана в шахте в Карагандинской области в Казахстане, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Руслан Иманкулов.

    Взрыв на шахте Степная. Комментарий Гройсмана. Видео
    Air TV/Youtube
    Взрыв на шахте "Степная". Комментарий Гройсмана

    "Сегодня, 31 августа 2017 года, около четырёх часов утра в городе Шахтинск Карагандинской области на шахте им. Казахстанкая, принадлежащей "Арселор Миттал Темиртау" произошел внезапный выброс метана. В шахте, по предварительным данным, находилось 136 человек. При этом на аварийном участке, по предварительным данным, оставались 4 человека", — сообщил Иманкулов.

    Он проинформировал, что "по имеющейся на данный момент информации 3 человека без признаков жизни были обнаружены работниками шахты".

    "На месте работают специалисты профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию", — заявил он.

    Напомним, на прошлой неделе на шахте в Донецкой области погиб горняк

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