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30.08.201715:25
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    В мире

    Не откладывают яйца. Сеть шокировали роды удава

    (обновлено: )48610
    Компания, которая занимается разведением змей, опубликовала на своей странице в Facebook видео рождения песчаных удавов-младенцев.
    Новорожденный удав
    Скриншот видео

    Пользователи Facebook были шокированы видео, большинство в комментариях написали, что были уверены — удавы откладывают яйца.

    Песчаный удав, роды которого показаны на видео, как раз яйцеживородящая змея. Самка рождает от 1 до 20 детенышей.

    Видео уже набрало более 10 млн просмотров.

    Ранее сообщалось, что в Одессе мужчины забили палками полоза, который занесен в Красную книгу. Мужчины, не разобравшись, что это представитель семейства ужеобразных и не способен нанести большого вреда человеку, забили пресмыкающееся палками.

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