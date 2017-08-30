Не откладывают яйца. Сеть шокировали роды удава

Скриншот видео

Пользователи Facebook были шокированы видео, большинство в комментариях написали, что были уверены — удавы откладывают яйца.

Песчаный удав, роды которого показаны на видео, как раз яйцеживородящая змея. Самка рождает от 1 до 20 детенышей.

Видео уже набрало более 10 млн просмотров.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчины забили палками полоза, который занесен в Красную книгу. Мужчины, не разобравшись, что это представитель семейства ужеобразных и не способен нанести большого вреда человеку, забили пресмыкающееся палками.