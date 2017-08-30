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30.08.201709:22
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    Паром с 200 пассажирами на борту сел на мель в Греции

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    Инцидент произошел в ночь на среду, паром будет оставаться на месте, пока его не обслужат водолазы, прежде чем его попытаются снять с мели с помощью буксира или своими силами.
    Греческое спасательное судно. Архивное фото
    REUTERS Giorgos Moutafis

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина, Геннадий Мельник. Возле входа в гавань острова Иос сел на мель пассажирский паром Blue Star Patmos, на борту которого были 205 пассажиров и 87 членов экипажа, сообщает телеканал Sakai.

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    ЧП произошло в 1.30 ночи (время совпадает с киевским). Паром выполнял рейс Пирей-Парос-Наксос-Иос-Тира (Санторини) — Анафи. Помимо людей, на борту находились 21 легковой и 12 грузовых автомобилей.

    Пассажиров и экипаж на катамаране перевезли в порт Иоса. Согласно заявлению компании-владельца судна, никто не пострадал, сообщает телеканал.

    Береговая охрана сообщила, что в севший на мель паром поступает вода, однако ее приток контролируется.

    По данным телеканала, судно будет оставаться на месте, пока его не обслужат водолазы, прежде чем его попытаются снять с мели с помощью буксира или своими силами.

    В районе происшествия ветер пять баллов по шкале Бофорта.

    Ранее сообщалось, что в Италии паром столкнулся с причалом, 50 человек пострадали.

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