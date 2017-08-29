В мире отмечают День действий против ядерных испытаний

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Во вторник, 29 августа, в мире отмечают Международный день действий против проведения ядерных испытаний.

Этот день стали отмечать с декабря 2009 года, когда его ввела Генеральная Ассамблеея Организации Объединенных Наций. Его инициатором стал Казахстан, а поводом — закрытие 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона.

Этот день призван активизировать действия ООН, государств-членов, межправительственных и неправительственных организаций, академических учреждений, молодежных сетей и средств массовой информации по информированию, просвещению и значению необходимости запрета ядерных испытаний как ценного шага в построении более безопасного мира.

По данным ООН, всего в мире с 1945 года до настоящего времени было произведено более 2 тыс. испытаний ядерного и термоядерного оружия. Более 90 процентов их пришлось на США и СССР. Ядерные испытания проводились в 8 странах мира.

Как сообщалось ранее, Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) министерства энергетики США совместно с военно-воздушными силами страны в начале месяца провели два испытания модификации ядерной бомбы B61 в штате Невада.